Tirupparankundram Hill Controversy: तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगै दीपम जलाने के अधिकार से जुड़े विवाद में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो देशभर में हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप देने के दावे सामने आ सकते हैं।