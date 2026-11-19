Lok Sabha MP Yusuf Pathan (Photo-IANS)
वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान को जमीन आवंटित करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा शासित वडोदरा नगर निगम (VMC) ने बुधवार को करीब चार घंटे तक चली तीखी बहस के बाद बहुमत से जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया और आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को विशेष शर्तों पर पूर्व क्रिकेटर को सौंपा जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित जमीन की बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्रस्ताव के तहत जमीन का एक हिस्सा यूसुफ पठान को उपहार के रूप में दिया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से का आवंटन रियायती दर पर किया जाएगा। इसके लिए पठान को करीब 5.52 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, जो जमीन की बताई जा रही कीमत का लगभग आधा है।
अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब यूसुफ पठान को भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जमीन की बिक्री से संबंधित दस्तावेज (सेल डीड) का पंजीकरण कराया जाएगा। हालांकि, इस जमीन के आवंटन को लेकर एक कानूनी पेच भी सामने आया है। संबंधित भूखंड 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट' के दायरे में आता है या नहीं, इस पर नगर निगम कानूनी राय लेगा। दरअसल, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, जहां सांप्रदायिक दंगों की आशंका या पूर्व घटनाओं के कारण विशेष प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में नगर निगम इस बात पर कानूनी राय लेगा कि यह कानून इस प्लाट पर लागू होता है या नहीं।
जमीन आवंटन के प्रस्ताव को लेकर नगर निगम की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं होने वाली रियायतें एक पूर्व क्रिकेटर को दी जा रही हैं। विरोध को देखते हुए नगर निगम परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस के कई नेताओं को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बैठक के दौरान निगम के गेट बंद रखे गए। इससे पहले वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष रुत्विज जोशी सहित पार्टी के अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
गौरतलब है कि वडोदरा नगर निगम ने जून 2024 में यूसुफ पठान को यह नोटिस भेजा था। यह नोटिस उन्हें पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से TMC के टिकट पर जीतने के कुछ ही दिनों बाद मिला था। जून 2026 में बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के कुछ समय बाद, पठान उन 20 टीएमसी सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया और 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) पार्टी में शामिल हो गए।
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