PM Modi Council of Ministers Meeting: बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। माहौल कुछ वैसा था जैसे लंबे समय तक चलने वाली क्लास। सुबह दस बजे से शुरुआत हुई और मंत्रालयों के कामकाज को लेकर चर्चा चली। कई सचिवों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40 मिनट तक बातें कीं और साफ-साफ कह दिया कि अब देश के युवाओं को नशे से बचाना सबसे जरूरी है।