दिल्ली के कश्मीरी गेट पर तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- IANS)
Delhi Car Accident: दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में तेज रफ्तार कार ने देर रात ऐसा विनाश मचाया कि 8 लोग उसकी चपेट में आ गए। युधिष्ठिर सेतु पर कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद चालक गाड़ी रोकने के बजाय भागने लगा और रास्ते में 6 अन्य लोगों को भी कुचल दिया। हादसे में घायल सभी 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, हादसा कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में हुआ। तेज रफ्तार से आ रही फॉर्च्यूनर अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और उसमें बैठे यात्री उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी वहीं छोड़कर भाग निकला। इसी दौरान कार की चपेट में 6 और लोग आ गए। एक हादसे के बाद लगातार हुई इन टक्करों से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। और उसके कुछ ही देर बाद कार रुक गई।
हादसे के बाद सभी 8 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन दो लोगों की हालत नहीं बच सकी। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं बाकी बचे लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं, दोनों मृतकों के शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं।
पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के मामले में केस दर्ज किया था। फिर बाद में अब दो लोगों की मौत के बाद FIR में धारा 108 भी जोड़ दी गई है।
इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि कार चलाने वाला आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हादसे के बाद से ही वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस CCTV फुटेज भी चेक कर रही है।
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नई दिल्ली
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