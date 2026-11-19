प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, हादसा कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में हुआ। तेज रफ्तार से आ रही फॉर्च्यूनर अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और उसमें बैठे यात्री उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी वहीं छोड़कर भाग निकला। इसी दौरान कार की चपेट में 6 और लोग आ गए। एक हादसे के बाद लगातार हुई इन टक्करों से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। और उसके कुछ ही देर बाद कार रुक गई।