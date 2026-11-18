CJP ने अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'ये इतना डर क्यों.. फिर खुलकर विरोध क्यों नहीं..?' CJP की इस टिप्पणी के बाद पोस्ट को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई। संगठन ने अमिताभ बच्चन की सामान्य और निजी अनुभव वाली पोस्ट को अपने राजनीतिक सवाल से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, अमिताभ बच्चन की मूल पोस्ट में किसी राजनीतिक मुद्दे या विरोध का कोई उल्लेख नहीं था। उनकी पोस्ट सिर्फ KBC की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से जुड़ी थी।