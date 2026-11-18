सुप्रिया श्रीनेत ने शिंदे के नेताओं को बताया अज्ञानी, फोटो सोर्स- ANI
Shinde Sena vs Congress: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक ट्वीट के जरिए भाजपा और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक विवादित घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सोनिया गांधी की किताब फाड़ने की कोशिश में गलती से शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर ही फाड़ दी।
सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'ये अज्ञानी लोग सोनिया गांधी की किताब को फाड़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि अंत में उन्होंने इसके बजाय बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ दी। हमारी संस्कृति में किताबों को सरस्वती का निवास माना जाता है।' उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और उनके समर्थक अज्ञानियों का एक झुंड हैं, और साथ ही चुटकी ली कि कम से कम किताब फाड़ने के लिए उन्होंने उसे खरीदा तो सही।
इस पूरे घटनाक्रम और सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की उम्मीद है। शिवसेना (यूबीटी) और महाविकास अघाड़ी के नेता इस मुद्दे पर शिंदे गुट और भाजपा को घेरते नजर आ सकते हैं, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे का नाम और उनकी तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रही है।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने इस किताब का कड़ा विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़े और राज्य में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस विरोध की मुख्य वजह यह है कि शिवसेना नेताओं का आरोप है कि इस पुस्तक में हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। नेताओं का कहना है कि वीर सावरकर महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव का प्रतीक हैं, और उनकी वैचारिक आलोचना या अपमान को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।
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