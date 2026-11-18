कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने इस किताब का कड़ा विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़े और राज्य में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस विरोध की मुख्य वजह यह है कि शिवसेना नेताओं का आरोप है कि इस पुस्तक में हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। नेताओं का कहना है कि वीर सावरकर महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव का प्रतीक हैं, और उनकी वैचारिक आलोचना या अपमान को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।