मडी वाटर्स ने 17 नवंबर को 'एनवीडिया: मोर चाइना' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इसमें कंपनी ने एनवीडिया में अपनी शॉर्ट पोजिशन का खुलासा करते हुए 2024 से 2026 के बीच की कुछ तस्वीरों का शामिल किया। जिनमें पुरी अपनी पत्नी सेनली चेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में उन्हें 'सेनली पुरी' भी कहा गया है। फर्म ने सवाल उठाया कि क्या तस्वीरों में पुरी के साथ दिख रही महिला वही सेनली चेन के रुप में पहचाना गया है, जो पहले सुपर माइक्रो कंप्यूटर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीफ ग्रोथ ऑफिसर के पद पर काम कर चुकी हैं।