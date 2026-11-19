Riyadh Missile Attack: पिछले पांच घंटे सऊदी अरब के लोगों के लिए बड़े तनाव वाले रहे। रियाद से लेकर वादी अल दवासिर और अस सुलैल तक, हर जगह मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आते रहे। हर बार सिविल डिफेंस ने थोड़ी देर बाद बताया कि अब खतरा नहीं है। कुल मिलाकर पांच बार ऐसा हुआ। इसी दौरान, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा, यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद की तरफ मिसाइल दागी थी।