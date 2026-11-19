Saudi Arabia emergency alert : सऊदी अरब इमरजेंसी अलर्ट (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Riyadh Missile Attack: पिछले पांच घंटे सऊदी अरब के लोगों के लिए बड़े तनाव वाले रहे। रियाद से लेकर वादी अल दवासिर और अस सुलैल तक, हर जगह मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आते रहे। हर बार सिविल डिफेंस ने थोड़ी देर बाद बताया कि अब खतरा नहीं है। कुल मिलाकर पांच बार ऐसा हुआ। इसी दौरान, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा, यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद की तरफ मिसाइल दागी थी।
सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने वादी अल दवासिर और अस सुलैल जिलों में अलग-अलग जारी आपातकालीन चेतावनियों के बाद कहा है कि दोनों जगह अब खतरा नहीं है। लोग सुरक्षा निर्देशों का पालन करते रहें। साथ ही उसने अपील की कि भीड़ इकट्ठा न करें और घटनास्थल या आसमान की वीडियो न बनाएं। बीते पांच घंटों में यह चौथा और पांचवां अलर्ट था।
इससे पहले राजधानी रियाद में भी राष्ट्रीय अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के जरिए लोगों के फोन पर संभावित खतरे की चेतावनी भेजी गई थी। कुछ देर बाद सिविल डिफेंस ने वहां भी स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी।
सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता के मुताबिक यमन के हूतियों ने रियाद की ओर मिसाइल का खतरा खड़ा किया, जिसका सैन्य बलों ने जवाब दिया। शुरुआती आकलन में सामने आया कि गिरते मलबे से भौतिक नुकसान हुआ है। उसका पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है। गठबंधन ने यह भी बताया कि दक्षिण में यमन की सीमा की ओर बढ़ती एक बैलिस्टिक मिसाइल को पहले ही रोक लिया गया था।
हूती गुट ने अपनी तरफ से दावा किया है कि उसने रियाद के हवाई अड्डे और वित्तीय केंद्र को निशाना बनाया। उसने दक्षिणी शहर जिजान और खमीस मुशैत को भी निशाने पर लेने की बात कही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
इसी माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वे ईरान के खिलाफ जंग का फैसला दोबारा भी वैसे ही लेते, भले ही इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी हो। तेहरान से हुई बातचीत को उन्होंने "समय की बर्बादी" बताया।
सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन 2015 से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सक्रिय है। जिजान और खमीस मुशैत यमन सीमा के करीब हैं, इसलिए यहां खतरा अक्सर ज्यादा रहता है। वादी अल दवासिर और अस सुलैल रियाद के दक्षिण में स्थित हैं, यानी हूती हमलों की जद वाला दायरा काफी फैला हुआ है।
फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान का आकलन जारी है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है।
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