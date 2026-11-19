शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सबसे अधिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। यहां सरकार ने अर्धसैनिक बल 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' के हजारों जवानों को तैनात किया है। पुलिस ने अकेले ढाका से 565 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हसीना कैबिनेट के पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वीडियो और ऑडियो सबूत के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।