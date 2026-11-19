Nvidia CEO Controversy : जेनसन हुआंग के मामले पर शी जिनपिंग से क्या बोले ट्रंप? बोले- मैंने तो बस कुछ पल बात की (फोटो सोर्स: ANI)
Nvidia CEO Controversy: अमेरिका और चीन के बीच तकनीक की जंग अब एक बड़े कारोबारी विवाद से भी जुड़ती नजर आ रही है। दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग का मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत तक पहुंच गया। हालांकि, ट्रंप का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर कोई लंबी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने हुआंग की तारीफ करते हुए उन्हें ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया, जिसकी जगह लेना आसान नहीं है।
Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग से जुड़ा विवाद अब अमेरिका-चीन के बीच चल रही तकनीकी होड़ की चर्चा में भी शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में यह मुद्दा कोई बड़ा विषय नहीं था। उनके मुताबिक इसका जिक्र बस थोड़ी देर के लिए आया होगा।
फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम 'द इंग्राहम एंगल' में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने शी जिनपिंग से हुआंग के मामले पर बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पर खास चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को "बेहद दुखद" बताया और हुआंग को ऐसा काबिल व्यक्ति कहा, जिसकी जगह भरना आसान नहीं है। ट्रंप के अनुसार, तकनीकी जगत में हुआंग का योगदान असाधारण रहा है।
ट्रंप ने यह भी बताया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत का मुख्य विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) था और पूरी शाम इसी पर चर्चा होती रही।
विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा चीनी कारोबारी एलिस हुआंग से जुड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या उनके चीन के सुरक्षा मंत्रालय से संबंध थे और क्या उन्होंने संवेदनशील जानकारी चीन तक पहुंचाई। फिलहाल इन आरोपों की किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है।
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे एलिस हुआंग के जासूस होने के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना और उन्हें नहीं मालूम कि वे जासूस थीं या नहीं।
याद रहे कि जेनसन हुआंग ने अपने निजी रिश्तों को लेकर उठे विवाद के बीच Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी और कंपनी के कर्मचारियों से माफी भी मांगी। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने बाहरी कानूनी विशेषज्ञों की मदद से इस मामले की जांच शुरू कराई है।
Nvidia की अहमियत सिर्फ एक कंपनी के रूप में नहीं है। इसके बनाए GPU दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के AI मॉडल को तैयार करने और चलाने की रीढ़ हैं। 1993 में बनी इस कंपनी के सह-संस्थापकों में जेनसन हुआंग शामिल हैं।
उन्नत सेमीकंडक्टर की बिक्री को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से खींचतान है। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी सरकार चीन को अत्याधुनिक चिप्स की आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है, जबकि Nvidia चीन जैसे विशाल बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है। इसलिए हुआंग से जुड़े आरोपों का असर उनकी निजी जिंदगी से आगे जाकर अमेरिकी तकनीकी सुरक्षा, चीन से व्यापार और AI की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक पहुंच सकता है।
इसी बीच 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में APEC सम्मेलन के दौरान ट्रंप, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। चीन के मुताबिक इसका मकसद विश्व शांति और बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
ऐसे माहौल में ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि AI और सेमीकंडक्टर अब केवल कारोबार का मामला नहीं रहे, बल्कि वैश्विक राजनीति का भी अहम हिस्सा बन चुके हैं।
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