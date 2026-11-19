Nvidia CEO Controversy: अमेरिका और चीन के बीच तकनीक की जंग अब एक बड़े कारोबारी विवाद से भी जुड़ती नजर आ रही है। दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग का मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत तक पहुंच गया। हालांकि, ट्रंप का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर कोई लंबी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने हुआंग की तारीफ करते हुए उन्हें ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया, जिसकी जगह लेना आसान नहीं है।