गेम की कहानी लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल नाम के किरदारों पर आधारित है। पहले ही हफ्ते में गेम के 3.25 से 5.2 अरब डॉलर तक की कमाई करने का अनुमान है। लॉन्च के आसपास छुट्टियों की बुकिंग में 32% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें भारत 60% के उछाल के साथ आगे है। ब्रिटेन में प्री-लोड के दौरान ब्रॉडबैंड नेटवर्क के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। लॉन्च के दिन रॉकस्टार गेम्स और यूट्यूब मिलकर 24 घंटे की ग्लोबल लाइवस्ट्रीम होस्ट करेंगे, जिसे हिंदी समेत 7 भाषाओं में देखा जा सकेगा।