गाजा में पीली रेखा के पश्चिम में इजरायल का नया अभियान, Photo- ChatGpt
Israel Gaza Concentrated Operation: इजरायली सेना ने 18 नवंबर 2026 को मध्य गाजा पट्टी में केंद्रित सैन्य अभियान (focused military activity) शुरू करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2025 में लागू युद्धविराम के बाद पहला बड़ा सार्वजनिक सैन्य अभियान है। इजरायली सेना और शिन बेट (Shin Bet) का यह अभियान मध्य गाजा में तथाकथित 'येलो लाइन' (Yellow Line) के पश्चिम में तीन ब्लॉकों (ब्लॉक 660, 661 और 666) में चल रहा है, जो बुरेज और नुसीरात शरणार्थी शिविरों के पास स्थित हैं।
इजरायली सेना का कहना है कि उसने मध्य गाजा के तीन इलाकों में—जो 'पीली रेखा' के पश्चिम में हैं—एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसे उसने केंद्रित अभियान (concentrated operation) बताया है। सेना ने कहा कि इस अभियान का मकसद उसके बलों के सामने मौजूद खतरे को खत्म करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना अल-मुगराका, वादी गाजा पुल और नुसीरात के उत्तर में अल-दावा क्षेत्र की ओर बढ़ी है, और सलाहुद्दीन रोड के कुछ हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है।
इजरायली सेना का कहना है कि उसने मध्य गाजा के तीन इलाकों में एक सघन अभियानशुरू किया है, जबकि हमास ने इस कदम को "युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन" बताया है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कुवैत और बहरीन पर हुए ईरानी हमलों की निंदा की है। कुवैत का कहना है कि ड्रोन हमले उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन हैं, वहीं बहरीन ने ईरान पर आपराधिक हमले करने का आरोप लगाया है। तेहरान का दावा है कि उसने कुवैत में एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया है।
ईरान के सेना प्रमुख, मेजर-जनरल अमीर हातमी का कहना है कि क्षेत्र में अमेरिका के तीसरे विमानवाहक पोत के पहुंचने के बाद, उनकी सेनाएं दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। AE की कंपनी ADNOC ने बताया है कि मंगलवार देर रात होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गुजरते समय उसके एक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें चालक दल के 11 सदस्य घायल हो गए और एक व्यक्ति लापता है।
इजरायली सेना के अनुसार, इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना और क्षेत्र में तैनात बलों के लिए संभावित खतरों को खत्म करना है। कोगैट (COGAT) ने इन तीन ब्लॉकों के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा है, जिससे परिवारों का विस्थापन हुआ है।
यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 के युद्धविराम समझौते के बावजूद हो रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, युद्धविराम के बाद से हुई झड़पों और हमलों में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, जबकि इजरायल सुरक्षा चिंताओं और खतरों को खत्म करने का हवाला देता रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश