इजरायली सेना के अनुसार, इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना और क्षेत्र में तैनात बलों के लिए संभावित खतरों को खत्म करना है। कोगैट (COGAT) ने इन तीन ब्लॉकों के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा है, जिससे परिवारों का विस्थापन हुआ है।

यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 के युद्धविराम समझौते के बावजूद हो रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, युद्धविराम के बाद से हुई झड़पों और हमलों में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, जबकि इजरायल सुरक्षा चिंताओं और खतरों को खत्म करने का हवाला देता रहा है।