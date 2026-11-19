रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों (people-to-people ties) को और गहरा करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में नौ ठोस प्रस्ताव रखे। इनमें एक दीर्घकालिक 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना' शामिल है, जिसमें कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण हेतु एक 'संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का प्रस्ताव भी रखा गया।