आसियान की केंद्रीय भूमिका पर मोदी का जोर, Photo- ANI
23rd ASEAN-India Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में बहुपक्षीय कूटनीति के एक अहम दिन के समापन पर, समुद्री सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और आसियान पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा जैसी एक दर्जन से अधिक क्षेत्रीय पहलों का अनावरण किया। 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के दौरान, उन्होंने भारत की 'इंडो-पैसिफिक' (हिंद-प्रशांत) पहुंच को "शांति, समृद्धि और पूर्वानुमान" (peace, prosperity and predictability) के आधार पर मजबूत किया।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर क्षेत्रीय नेताओं को संबोधित करते हुए - जिनके देश के पास 2026 के लिए 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर' (एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना) थीम के तहत आसियान की अध्यक्षता है - प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि इंडो-पैसिफिक का भविष्य 'प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग' पर टिका है। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के मूल में है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने कहा कि "आसियान कम्युनिटी विजन 2045" और "विकसित भारत 2047" भारत और आसियान के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे केवल तकनीक का उपभोग न करें, "बल्कि मिलकर नई तकनीकें विकसित करें और अपने लोगों को कुशल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें।"
रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों (people-to-people ties) को और गहरा करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में नौ ठोस प्रस्ताव रखे। इनमें एक दीर्घकालिक 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना' शामिल है, जिसमें कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण हेतु एक 'संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का प्रस्ताव भी रखा गया।
पीएम मोदी ने किफायती परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'आसियान-भारत परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान', कृषि और संसाधन प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करने के लिए 'आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन', और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बनाने के लिए खनन और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर एक संयुक्त तंत्र का प्रस्ताव दिया।
इन प्रस्तावों के तहत, उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'आसियान-भारत यूथ कनेक्ट' पहल की घोषणा की, जिसमें यूथ समिट, युवा सांसदों का आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन शामिल हैं। इसके अलावा, नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने, फिल्मों, गेमिंग, संगीत और एनीमेशन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए WAVES 2027 में 'आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पैवेलियन' स्थापित करने, और आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा देने की भी घोषणा की गई।
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मुख्य पलों को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने 'X' पर एक पोस्ट में लिखा,'मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में, मैंने हमारी 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। सहयोग को और गहरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे: कनेक्टिविटी, अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा को शामिल करते हुए एक 'दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना'।
बड़ी खबरेंView All
विदेश