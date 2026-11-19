इस बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस बैठक के जरिए युक्रेन युद्ध को शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। तीनों देशों के बीच की साझा हित हैं, ऐसे में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं। वहीं, इससे पहले पुतिन ने बताया कि ट्रंप ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा उठाया था।