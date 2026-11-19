अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फोटो-IANS)
Trilateral talks: चीन के शेनझेन में चल रही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरे टिकी हुई हैं। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी है। उन्होंने शांति को सबसे जरूरी चीज बताया और कहा कि बातचीत और संवाद के मौकों को ठुकराकर कभी भी शांति कायम नहीं की जा सकती। उन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर भी बात की।
33वें APEC आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में बातचीत की मेज पर डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक रूख दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि आज चीन में त्रिपक्षीय बातचीत करके वे, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक इतिहास रच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों नेताओं की उपलब्धियों की तारिफ की और कहा कि इस बैठक के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन और रूस इन तीन महाशक्तियों को मिलकर एक सुरक्षित भविष्य के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए ट्रंप ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों को कम करने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के रास्तों पर न चलकर कभी भी शांति स्थापित नहीं की जा सकती।
इस बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस बैठक के जरिए युक्रेन युद्ध को शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। तीनों देशों के बीच की साझा हित हैं, ऐसे में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं। वहीं, इससे पहले पुतिन ने बताया कि ट्रंप ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा उठाया था।
साथ ही इस त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर निशाना साधा। उन्होंने ICC को 'बेकाबू वैश्विक ताकतों का संगठन' बताया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वे इस बैठक में जिनपिंग और पुतिन से ICC के खिलाफ समर्थन मांगेंगे।
गौरतलब है कि अमरीका, रूस और चीन तीनों ही ICC को संचालित करने वाले रोम संविधि (Rome Statute) के सदस्य नहीं हैं। तीनों देश पहले भी इस अदालत पर पक्षपात करने के आरोप लगा चुके हैं।
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