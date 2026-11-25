New Rules From December 2026: दिसंबर 2026 में कई ऐसे वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, निवेश और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं पर पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड से बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं, कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए मार्जिन के नियम बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति प्रमुख ब्याज दर पर फैसला भी दिसंबर की शुरूआत में ही लेने जा रही है। दिंसबर की शुरुआत से एलपीजी की कीमतों में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि दिसंबर में कौन-से बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं।