सोने की कीमतों में आगे और गिरावट की आशंका को देखते हुए बैंकों और गोल्ड लोन कंपनियों ने नए कर्ज देने के नियमों में भी सख्ती की है। मुथूट और मणप्पुरम जैसी कंपनियों के साथ बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बताया है कि उन्होंने नए गोल्ड लोन पर औसत LTV घटाकर 60 से 65% कर दिया है। पहले यह करीब 75% था। यानी अब कंपनियां गिरवी रखे गए सोने की कीमत के मुकाबले कम कर्ज दे रही हैं, ताकि आगे कीमतों में गिरावट आने पर भी उनका जोखिम सीमित रहे। आमतौर पर गोल्ड लोन कंपनियां उन ग्राहकों को करीब 85% तक LTV पर कर्ज देती हैं, जो हर महीने ब्याज चुकाते हैं। वहीं, लोन की पूरी अवधि के अंत में ब्याज चुकाने वाले ग्राहकों के मामले में यह अनुपात करीब 70 से 72% रहता है।