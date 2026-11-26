भारत में हर साल चीनी की मांग करीब 280 से 285 लाख टन रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ, इस्मा ने अगले सीजन में कुल उत्पादन 265.21 लाख टन रहने की बात कही है। मांग और उत्पादन के बीच इस अंतर से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो चीनी की कीमतों को मजबूती देखने को मिल सकती है। चीनी कंपनियों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। कीमतें बढ़ने पर कंपनियां अपनी चीनी बेहतर दाम पर बेच सकेंगी। इससे उनकी बिक्री और मुनाफे में सुधार हो सकता है। हालांकि, गन्ने की खरीद लागत और दूसरे खर्च बढ़ने पर मुनाफे में होने वाला फायदा कम भी हो सकता है।