Gold Price Today: अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े अधिक आने के बावजूद सोने-चांदी की कीमतों में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में कीमतें हर निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2610 रुपये की बढ़त के साथ 1,26,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2400 रुपये की बढ़त के साथ 1,15,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1960 रुपये की बढ़त के साथ 94,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।