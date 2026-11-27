सोने की कीमतों में तेजी आई है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। घेरलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोपहर 12 बजे 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना वायदा 2.15 फीसदी या 2628 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी वायदा इस समय 5.42 फीसदी या 7,907 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,750 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
तनिष्क में शुक्रवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़त के साथ 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। यहां 18 कैरेट गोल्ड का रेट 95,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़त के साथ 1,27,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर्स पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट शुक्रवार को बढ़त के साथ 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़त के साथ 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
|ज्वैलरी कंपनी
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|14 कैरेट
|तनिष्क
|₹1,27,090
|₹1,16,500
|₹95,320
|-
|जोयालुक्कास
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|-
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|-
|-
|कल्याण ज्वैलर्स (जयपुर)
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|₹73,820
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का भाव 73,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|चेन्नई
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,900
|मुंबई
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|दिल्ली
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
|कोलकाता
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|बेंगलुरु
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|हैदराबाद
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|केरल
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|पुणे
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|वडोदरा
|₹1,26,600
|₹1,16,050
|₹94,960
|अहमदाबाद
|₹1,26,600
|₹1,16,050
|₹94,960
|जयपुर
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
|लखनऊ
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
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