Bank Holiday List: कुछ ही दिन बाद साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरू होने वाला है। अगर आपको इस महीने बैंक ब्रांच जाकर अपने जरूरी काम निपटाने हैं, तो पहले से तैयारी कर लें। दिसंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 17 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों में हर हफ्ते रविवार को छुट्टी होती है। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2026 में किन-किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे।