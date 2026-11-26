अमेरिका में महंगाई के ताजा आंकड़े आने के बाद अब निवेशकों की नजर दो बड़ी तारीखों पर है। पहली तारीख 4 दिसंबर 2026 है, जब अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का नतीजा आएगा। एलकेपी सिक्यूरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), कमोडिटी और करेंसी जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, डॉलर और रुपये दोनों की मजबूती ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की बिकवाली जारी है। उनका कहना है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों को लेकर फैसला काफी अहम होगा। बाजार में अभी भी ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अगर फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।