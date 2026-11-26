सोना अपने रिकॉर्ड हाई से काफी अधिक टूट गया है। (PC: AI)
Gold Price Crash: जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोना अब तक करीब 58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव फिलहाल 1,22,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। हालांकि, हालिया गिरावट के बाद कीमतों में सुधार की कोशिश दिख रही है, लेकिन बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है। पिछले शुक्रवार को सोना 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद सोमवार को MCX पर सोने ने जोरदार वापसी की और भाव करीब 1,24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। लेकिन यह तेजी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। मंगलवार और बुधवार को फिर से भारी बिकवाली देखने को मिली।
हालांकि, अमेरिका से बेहतर जीडीपी अनुमान आने के बाद सोने की कीमतों को दोबारा सपोर्ट मिला। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े स्थिर रहने के बावजूद दुनियाभर के बाजारों में सोने की खरीदारी बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव फिलहाल करीब 3,565 डॉलर प्रति औंस है। यह जनवरी 2026 में बने 5,626.80 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से करीब 2,060 डॉलर नीचे है।
2026 में जनवरी को छोड़कर ज्यादातर समय सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, इसके पीछे तीन प्रमुख वजहें रही हैं। इनमें अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, महंगाई की चिंता और डॉलर की मजबूती शामिल हैं। गुप्ता के मुताबिक, शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी। इसके चलते निवेशकों ने सोने और चांदी से पैसा निकालकर इन शेयरों में लगाना शुरू कर दिया। इससे सोना-चांदी की कीमतों पर दबाव आया, जबकि AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली।
इसके बाद एआई कंपनियों को लेकर बाजार में चिंता बढ़ी तो बड़े निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करना शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 4% से बढ़कर 6% के आसपास पहुंच गई। बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद में निवेशकों ने सोने और शेयर बाजार से दूरी बनाई। इससे सोने की कीमतों में गिरावट और तेज हो गई। गुप्ता के मुताबिक, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में भी मजबूती आई। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में सोने पर दबाव बढ़ा।
एक और बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रहा। युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के लिए सोने के बजाय अमेरिकी बॉन्ड को तरजीह देना शुरू कर दिया।
अमेरिका में महंगाई के ताजा आंकड़े आने के बाद अब निवेशकों की नजर दो बड़ी तारीखों पर है। पहली तारीख 4 दिसंबर 2026 है, जब अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का नतीजा आएगा। एलकेपी सिक्यूरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), कमोडिटी और करेंसी जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, डॉलर और रुपये दोनों की मजबूती ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की बिकवाली जारी है। उनका कहना है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों को लेकर फैसला काफी अहम होगा। बाजार में अभी भी ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अगर फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण बाजार में कारोबार की वॉल्यूम कम रह सकती है। ऐसे में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को अपनी तेजी जारी रखने के लिए 3,660 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिकना होगा। वहीं, अगर कीमत 3,500 डॉलर प्रति औंस से नीचे जाती है तो सोना 3,430 डॉलर प्रति औंस तक फिसल सकता है।
पोनमुडी आर के मुताबिक, एमसीएक्स पर सोने की तेजी को आगे बढ़ने के लिए 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो कीमतों में और सुधार देखने को मिल सकता है। इसके उलट, अगर सोना 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसलता है तो इसमें फिर बिकवाली बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भाव 1,18,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।
फिलहाल सोने का बाजार नाजुक दौर से गुजर रहा है। निवेशकों को अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के फैसले पर नजर रखनी होगी। आने वाले दिनों में यही घटनाएं सोने की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
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