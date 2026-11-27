Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1650 रुपये की बढ़त के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1600 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1310 रुपये की बढ़त के साथ 95,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव दिल्ली में 5000 रुपये बढ़कर 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।