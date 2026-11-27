सोने में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1650 रुपये की बढ़त के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1600 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1310 रुपये की बढ़त के साथ 95,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव दिल्ली में 5000 रुपये बढ़कर 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|चेन्नई
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,900
|मुंबई
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|दिल्ली
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
|कोलकाता
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|बेंगलुरु
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|हैदराबाद
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|केरल
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|पुणे
|₹1,26,550
|₹1,16,000
|₹94,910
|वडोदरा
|₹1,26,600
|₹1,16,050
|₹94,960
|अहमदाबाद
|₹1,26,600
|₹1,16,050
|₹94,960
|जयपुर
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
|लखनऊ
|₹1,26,600
|₹1,16,150
|₹95,060
एमसीएक्स एक्सचेंज पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने-चांदी के वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 1.52 फीसदी या 1853 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,125 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 3.87 फीसदी या 5640 रुपये की बढ़त के साथ 1,51,483 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी तेजी आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.65 फीसदी या 94.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,658 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.76 फीसदी या 62.83 डॉलर की बढ़त के साथ 3,629 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 8.12 फीसदी या 3.29 डॉलर की बढ़त के साथ 43.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 4.72 फीसदी या 1.96 डॉलर की बढ़त के साथ 43.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।
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