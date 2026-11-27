Post Office MIS की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। (PC: AI)
Post Office MIS Return: अगर आपके पास एकमुश्त रकम पड़ी हुई है और आप उसे किसी ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां कोई जोखिम न हो, तो आपके मन में सबसे पहले एफडी का खयाल आएगा। आमतौर पर एफडी को एक सुरक्षित निवेश विकल्प समझा जाता है और तय रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप बेहतर रिटर्न और साथ ही हर महीने ब्याज आय पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस MIS में भी निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में एकमुश्त पैसा जमा करना होता है। इसके बाद आपको हर महीने ब्याज आय मिलती है और मैच्योरिटी के समय मूलधन वापस मिल जाता है। आइए जानते हैं कि कहां आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस एमआईएस एक सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसलिए इसे सुरक्षित निवेश विकल्प समझा जाता है। सरकार हर तीन महीने में इस योजना की ब्याज दर तय करती है। इस समय यह स्कीम 7.4 फीसदी सालाना ब्याज दर ऑफर कर रही है। इस स्कीम में अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो अधिकतम 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किये जा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस एमआईएस में कोई भी भारतीय नागरीक इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में 5 साल की मैच्योरिटी अवधि होती है। इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। खाता खुलवाने के एक साल बाद कभी भी इस अकाउंट को बंद कराया जा सकता है।
आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस में जॉइंट अकाउंट खुलवाकर बड़ी एकमुश्त रकम जमा करके हर महीने अच्छी-खासी ब्याज आय कमा सकते हैं। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग हैं और अपनी-अपनी बचत से साढ़े 7- साढ़े 7 लाख रुपये निकालकर कुल 15 लाख रुपये इस स्कीम के जॉइंट अकाउंट में डालते हैं। ऐसे में आपको 5 साल तक हर महीने 9,250 रुपये ब्याज आय मिलेगी। 5 साल तक मिलने वाली इस ब्याज आय को जोड़ें, तो कुल 5,55,000 रुपये बनते हैं। साथ ही मैच्योरिटी पर आपको अपना 15 लाख रुपये का मूलधन वापस मिल जाएगा।
|विवरण
|आंकड़े
|पति का निवेश
|₹7,50,000
|पत्नी का निवेश
|₹7,50,000
|कुल एकमुश्त निवेश
|₹15,00,000
|निवेश की अवधि
|5 साल
|हर महीने मिलने वाला ब्याज
|₹9,250
|सालाना ब्याज आय
|₹1,11,000
|5 साल में कुल ब्याज आय
|₹5,55,000
|मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाला मूलधन
|₹15,00,000
|5 साल में कुल प्राप्त रकम (मूलधन + ब्याज)
|₹20,55,000
|विवरण
|आंकड़े
|बैंक का नाम
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|निवेश की रकम
|₹15,00,000
|एफडी की अवधि
|5 साल
|ब्याज दर
|6.05% सालाना
|मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम
|₹20,25,264
|ब्याज से कमाई
|₹5,25,264
एफडी में रिटर्न ब्याज दर पर निर्भर करता है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई इस समय 5 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप इस एफडी में 15 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 20,25,264 रुपये मिलेंगे। यानी आप 5,25,264 रुपये ब्याज आय कमा लेंगे।
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