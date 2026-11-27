Post Office MIS Return: अगर आपके पास एकमुश्त रकम पड़ी हुई है और आप उसे किसी ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां कोई जोखिम न हो, तो आपके मन में सबसे पहले एफडी का खयाल आएगा। आमतौर पर एफडी को एक सुरक्षित निवेश विकल्प समझा जाता है और तय रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप बेहतर रिटर्न और साथ ही हर महीने ब्याज आय पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस MIS में भी निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में एकमुश्त पैसा जमा करना होता है। इसके बाद आपको हर महीने ब्याज आय मिलती है और मैच्योरिटी के समय मूलधन वापस मिल जाता है। आइए जानते हैं कि कहां आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा।