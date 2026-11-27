अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 2.7 फीसदी उछलकर 3,663.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले इसी सप्ताह सोना एक साल से ज्यादा समय के निचले स्तर पर चला गया था। चांदी में इससे भी ज्यादा तेजी रही। इसका भाव करीब 6.5 फीसदी बढ़कर 44.18 डॉलर प्रति औंस हो गया। घरेलू वायदा बाजार MCX पर भी दोनों धातुओं में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 27 नवंबर को दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 2.37 फीसदी बढ़कर 1,24,856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का वायदा भाव 5.3 फीसदी उछलकर 1,53,579 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, इस तेजी के बावजूद सोना और चांदी जनवरी में बने अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे हैं।