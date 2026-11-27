फिटमेंट फैक्टर: अगर सरकार 2.57 से अलग फिटमेंट फैक्टर तय करती है तो नई बेसिक सैलरी और एरियर दोनों बदल जाएंगे।

महंगाई भत्ता: नई वेतन व्यवस्था में पुराने DA को कैसे शामिल किया जाएगा, इसका भी एरियर पर असर पड़ेगा।

HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस: मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते में बदलाव होने पर कुल बकाया रकम अलग हो सकती है।

सालाना इंक्रीमेंट: 2026 के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले सालाना इंक्रीमेंट से भी एरियर की कैलकुलेशन प्रभावित होगी।

प्रमोशन और MACP: प्रमोशन या MACP के कारण वेतन में बदलाव होने पर बकाया रकम भी बदल सकती है।

अन्य कटौतियां: इनकम टैक्स, CGHS, NPS और CGEGIS जैसी कटौतियों के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाली वास्तविक रकम कम हो सकती है।