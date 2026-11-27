8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। (PC: AI)
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के रूप में अच्छी-खासी रकम मिल सकती है। खासकर पे मैट्रिक्स के लेवल-1 में आने वाले उन कर्मचारियों के लिए यह राहत बड़ी होगी, जिनकी शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। एक अनुमान के मुताबिक, ऐसे कर्मचारियों को 12 महीने का करीब 2.06 लाख रुपये एरियर मिल सकता है। यह गणना 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर की गई है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर मंजूर करेगी और वेतन में बढ़ोतरी किस फॉर्मूले से होगी। इसलिए कर्मचारियों को मिलने वाला वास्तविक एरियर इससे अलग हो सकता है।
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग ने अपने गठन का एक साल पूरा कर लिया है। इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग के पास अब करीब छह महीने का समय बचा है। तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उम्मीद है कि आयोग मई-जून 2027 के आसपास अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग ने हाल ही में बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें भी की हैं। बेंगलुरु में 8 अक्टूबर और मुंबई में 23 अक्टूबर को बैठक हुई थी।
एरियर का हिसाब समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई केंद्रीय कर्मचारी पे मैट्रिक्स के लेवल-1 में काम कर रहा है और उसकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी इस तरह होगी।
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
18,000 × 2.57 = 46,260 रुपये
यानी इस उदाहरण में कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकती है।
लेकिन एक साल के एरियर की गणना सिर्फ नई बेसिक सैलरी को 12 महीने से गुणा करके नहीं की जाएगी। इसमें 2026 के दौरान कर्मचारियों को मिल चुका महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल करना होगा।
जनवरी से जून 2026 तक महंगाई भत्ता 60 फीसदी रहा है। वहीं, जुलाई से दिसंबर 2026 तक महंगाई भत्ता 63 फीसदी है। इस आधार पर कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को जोड़ने पर हर महीने मिलने वाली रकम अलग-अलग होगी। 2026 के पहले 6 महीनों में कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे+डीए 28,800 रुपये प्रति माह बैठता है। वहीं, अगले छह महीनों में यह रकम 29,340 रुपये प्रति माह बैठती है।
अगर नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये मान ली जाए तो जनवरी से जून तक मौजूदा बेसिक सैलरी और DA के मुकाबले हर महीने 17,460 रुपये का अंतर होगा। वहीं, जुलाई से दिसंबर तक यह अंतर घटकर 16,920 रुपये रह जाएगा। इस तरह 12 महीने के एरियर का पूरा हिसाब इस तरह होगा:
|अवधि
|हर महीने का अंतर
|6 महीने का एरियर
|जनवरी-जून 2026
|₹17,460
|₹1,04,760
|जुलाई-दिसंबर 2026
|₹16,920
|₹1,01,520
|कुल 12 महीने का एरियर
|₹2,06,280
इस तरह 18,000 रुपये की शुरुआती बेसिक सैलरी वाले लेवल-1 कर्मचारी को 12 महीने का करीब 2,06,280 रुपये एरियर मिल सकता है। यह तभी संभव होगा, जब सरकार नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू करने का फैसला करती है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2.06 लाख रुपये का एरियर केवल एक अनुमान है। अंतिम रकम कई बातों पर निर्भर करेगी।
फिटमेंट फैक्टर: अगर सरकार 2.57 से अलग फिटमेंट फैक्टर तय करती है तो नई बेसिक सैलरी और एरियर दोनों बदल जाएंगे।
महंगाई भत्ता: नई वेतन व्यवस्था में पुराने DA को कैसे शामिल किया जाएगा, इसका भी एरियर पर असर पड़ेगा।
HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस: मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते में बदलाव होने पर कुल बकाया रकम अलग हो सकती है।
सालाना इंक्रीमेंट: 2026 के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले सालाना इंक्रीमेंट से भी एरियर की कैलकुलेशन प्रभावित होगी।
प्रमोशन और MACP: प्रमोशन या MACP के कारण वेतन में बदलाव होने पर बकाया रकम भी बदल सकती है।
अन्य कटौतियां: इनकम टैक्स, CGHS, NPS और CGEGIS जैसी कटौतियों के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाली वास्तविक रकम कम हो सकती है।
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