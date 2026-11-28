Gold Rate Today 28th Nov 2026: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज शनिवार को गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर 540 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,17,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 410 रुपये की गिरावट के साथ 96,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का घरेलू हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।