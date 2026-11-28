सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today 28th Nov 2026: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज शनिवार को गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर 540 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,17,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 410 रुपये की गिरावट के साथ 96,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का घरेलू हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|चेन्नई
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,900
|मुंबई
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|दिल्ली
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
|कोलकाता
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|बेंगलुरु
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|हैदराबाद
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|केरल
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|पुणे
|₹1,27,860
|₹1,17,200
|₹95,890
|वडोदरा
|₹1,27,910
|₹1,17,250
|₹95,940
|अहमदाबाद
|₹1,27,910
|₹1,17,250
|₹95,940
|जयपुर
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
|लखनऊ
|₹1,28,010
|₹1,17,350
|₹96,040
सोने की वैश्विक कीमतें 3650 डॉलर से ऊपर पहुंच गई हैं। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.91 फीसदी या 103 डॉलर की बढ़त के साथ 3,668.50 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.43 फीसदी या 86.78 डॉलर की बढ़त के साथ 3,653.53 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।
चांदी की वैश्विक कीमतें शुक्रवार को भारी-भरकम बढ़त लेकर बंद हुई थीं। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 7.81 फीसदी या 3.16 डॉलर की बढ़त के साथ 43.70 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, सिल्वर स्पॉट 5.33 फीसदी या 2.21 डॉलर की बढ़त के साथ 43.76 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।
घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने-चांदी के भाव शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुए थे। 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 0.12 फीसदी या 152 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव 4.80 फीसदी या 7000 रुपये की भारी-भरकम बढ़त लेकर 1,52,843 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
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