सोने के दाम कम होने का असर ग्राहकों की खरीदारी पर भी दिखने लगा है। टाइटन के मैनेजमेंट के मुताबिक, ग्राहकों ने दोबारा ज्वेलरी स्टोर पहुंचना शुरू कर दिया। कल्याण ज्वेलर्स ने भी वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के शुरुआती 40 दिनों में बिक्री की मात्रा में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। हालांकि, कंपनियों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सोने की कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज से होने वाली कमाई प्रभावित हो सकती है। बड़े ज्वैलरी ब्रांड्स में मेकिंग चार्ज आमतौर पर सोने की कीमत का 7 से 25 फीसदी तक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर तिमाही के नतीजे नवंबर में सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से पहले के हैं। ऐसे में दिसंबर तिमाही के नतीजे ज्यादा अहम होंगे। इनसे पता चलेगा कि शादी के सीजन में सोने के घटे भाव का बिक्री, स्टॉक की लागत और कंपनियों के मुनाफे पर कितना असर पड़ा है।