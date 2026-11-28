ज्वैलरी शेयरों में इस साल काफी अच्छी तेजी आई है। (PC: AI)
सोने की कीमतों में इस साल बड़ी गिरावट आई है। जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गोल्ड के भाव करीब 30 फीसदी टूट चुके हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत में 43,000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है। इसके बावजूद ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कुछ कंपनियों के शेयरों ने तो 2026 में 200 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस तेजी के पीछे कंपनियों के शानदार तिमाही नतीजे, ज्वैलरी की मांग में सुधार, कर्ज कम करने की कोशिश और नए शोरूम खोलने की योजनाएं बड़ी वजह रही हैं। यानी सोने के भाव गिरने के बावजूद ज्वैलरी कंपनियों का कारोबार और शेयर बाजार में प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है।
MCX पर सोने का वायदा भाव 27 नवंबर को 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस साल 29 जनवरी को सोने ने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। इस हिसाब से सोना अपने ऊपरी स्तर से काफी नीचे आ चुका है। अक्टूबर के आखिर में भी सोने का भाव 1,40,891 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके मुकाबले नवंबर में कीमतों में करीब 11 फीसदी की गिरावट आई है। सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका का दबाव है। खास बात यह है कि भारत में मई 2026 में सोने पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किए जाने के बावजूद कीमतों में यह गिरावट आई है।
सोने की कीमतों में गिरावट का असर ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों पर नहीं पड़ा। इसके उलट कई कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 2026 में ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों का परफॉर्मेंस इस तरह रहा है:
|कंपनी
|2026 में शेयर का रिटर्न
|TBZ
|244%
|PC Jeweller
|49%
|BlueStone
|47%
|Kalyan Jewellers
|36%
|Thangamayil Jewellery
|22%
|Titan Company
|15%
|Senco Gold
|-6%
इस लिस्ट में TBZ सबसे आगे है। कंपनी के शेयरों में 244 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, PC Jeweller और BlueStone ने भी करीब 50 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि, Senco Gold का शेयर इस दौरान 6 फीसदी गिरा है।
TBZ यानी त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी के शेयरों में आई तेजी के पीछे कंपनी के मालिकाना हक में बदलाव भी एक बड़ी वजह है। चेन्नई की ज्वैलरी कंपनी GRT Jewellers ने TBZ में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की डील की है। 31 अगस्त को जीआरटी ने जवेरी परिवार की TBZ में पूरी 74.12 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया था। इस सौदे की कीमत अधिकतम 1,033.7 करोड़ रुपये तय की गई। इसके तहत 4,94,59,775 शेयरों की खरीद शामिल थी। इसके अलावा कंपनी के बाकी शेयरधारकों के लिए 26 फीसदी हिस्सेदारी का अनिवार्य ओपन ऑफर भी रखा गया।
हालांकि, कंपनी के तिमाही नतीजे उतने मजबूत नहीं रहे। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में TBZ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 55 फीसदी गिरकर 14.27 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 31.53 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। दूसरी ओर, कुल आय 687.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 707.23 करोड़ रुपये हो गई।
टाइटन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 114 फीसदी बढ़कर 2,393 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 671 करोड़ रुपये का एकमुश्त अकाउंटिंग गेन भी शामिल था। इस रकम को हटाने के बाद भी कंपनी का मुनाफा 54 फीसदी बढ़कर 1,722 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के ज्वैलरी कारोबार ने बुलियन और डिजिटल गोल्ड की बिक्री को छोड़कर 24 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 17,495 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
कल्याण ज्वैलर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 64 फीसदी बढ़कर 427 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का रेवेन्यू भी 31.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 10,322 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे कंपनी के शेयरों को अच्छा सपोर्ट मिला।
पीसी ज्वेलर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 58 फीसदी बढ़कर 330.66 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का कुल रेवेन्यू करीब 28 फीसदी बढ़कर 1,054.47 करोड़ रुपये हो गया। पीसी ज्वैलर्स ने अपने कारोबार को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान कंसोर्टियम की सभी 14 बैंकों की बकाया रकम तय समय से पहले चुका दी। इससे कंपनी पर ब्याज का खर्च कम होने की उम्मीद है। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में ब्याज लागत में अच्छी गिरावट आएगी।
सोने के दाम कम होने का असर ग्राहकों की खरीदारी पर भी दिखने लगा है। टाइटन के मैनेजमेंट के मुताबिक, ग्राहकों ने दोबारा ज्वेलरी स्टोर पहुंचना शुरू कर दिया। कल्याण ज्वेलर्स ने भी वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के शुरुआती 40 दिनों में बिक्री की मात्रा में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। हालांकि, कंपनियों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सोने की कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज से होने वाली कमाई प्रभावित हो सकती है। बड़े ज्वैलरी ब्रांड्स में मेकिंग चार्ज आमतौर पर सोने की कीमत का 7 से 25 फीसदी तक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर तिमाही के नतीजे नवंबर में सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से पहले के हैं। ऐसे में दिसंबर तिमाही के नतीजे ज्यादा अहम होंगे। इनसे पता चलेगा कि शादी के सीजन में सोने के घटे भाव का बिक्री, स्टॉक की लागत और कंपनियों के मुनाफे पर कितना असर पड़ा है।
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