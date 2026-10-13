FD में अभी पैसा लगाएं या करें इंतजार? जानिए ब्याज दरें बढ़ीं तो कितना ज्यादा हो सकता है फायदा

सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई, जो अगस्त में 4.85% थी। महंगाई का दबाव बढ़ने से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले सप्ताह रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% कर दिया। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और सप्लाई में रुकावटों के कारण महंगाई आगे भी बढ़ सकती है। ऐसे में आरबीआई आगे भी रेपो रेट को बढ़ा सकता है। इसका असर बैंकों की जमा और कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। अगर बैंकों को ज्यादा रकम जुटाने की जरूरत महसूस होती है, तो वे FD पर ब्याज बढ़ा सकते हैं। पिछले चार साल से कम ब्याज दरों के दौर से गुजर रहे जमाकर्ताओं के लिए यह राहत की बात हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ संभावित बढ़ोतरी के इंतजार में एफडी में निवेश रोक देना चाहिए? आइए इसे 2 लाख रुपये के निवेश के उदाहरण से समझते हैं।