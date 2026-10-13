क्या खत्म हो जाएगा LTCG Tax? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- बजट से पहले सुनी जाएगी निवेशकों की राय

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स एक बार फिर चर्चा में है। विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से लगातार निकासी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि सरकार बजट से पहले इस टैक्स पर निवेशकों की राय सुनेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय और विदेशी, दोनों तरह के निवेशक LTCG टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और अलग-अलग निवेश विकल्पों पर एक समान टैक्स व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।