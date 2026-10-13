Explainer: क्या रुपये की गिरावट रोक पाएंगे RBI के ये 4 फैसले, जानिए आम आदमी पर असर

आरबीआई ने जून 2026 में विदेश में रहने वाले भारतीयों से डॉलर जुटाने के लिए FCNR जमा योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए करीब 143 अरब डॉलर जुटाए गए, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 100 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसका फायदा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की निकासी ने रुपये पर फिर दबाव बढ़ा दिया। नोमुरा के अनुमान के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में योजना बंद होने के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 43 अरब डॉलर घट गया। एमके का कहना है कि एफसीएनआर योजना से आई अतिरिक्त रकम ने रुपये की उपलब्धता बढ़ाई। इससे बाजार में रुपये के मुकाबले डॉलर पर दांव लगाना कुछ कारोबारियों के लिए सस्ता हो गया। इस योजना के तहत जुटाई गई रकम को स्थायी पूंजी भी नहीं माना जा सकता। बैंकों को आगे चलकर जमा रकम और उस पर ब्याज लौटाना होगा।