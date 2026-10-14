IDBI बैंक में सरकार और LIC बेचेगी अपना हिस्सा, 52,878 करोड़ में Fairfax खरीदेगी 60.72% हिस्सेदारी

प्रस्तावित सौदे के तहत Fairfax को आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है। Fairfax ने प्रति शेयर 81 रुपये की बोली लगाई है। इसी के आधार पर सौदे का कुल मूल्य 52,878 करोड़ रुपये तय किया गया है। डील की शर्तों के मुताबिक, Fairfax को अगले दो साल में CSB बैंक का आईडीबीआई बैंक के साथ विलय करना होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, विलय के बाद संयुक्त बैंक में सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी करीब 34% रहने की उम्मीद है।