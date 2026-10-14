14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Railway Bonus 2026: 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस को मिली मंजूरी

Railway Employees News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में योग्य रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी मिल गई है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 14, 2026

Railway Employees News

रेलवे कर्मचारियों के PLB को मंजूरी मिल गई है। (PC: AI)

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस के लिए मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने योग्य रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के PLB को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए 2009 करोड़ रुपये की रकम को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा, “आज कैबिनेट ने तीन बहुत अहम फैसले लिए। पहला फैसला करीब 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी देना है। यह मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा है। ये कर्मचारी दिन-रात लगातार काम करते हैं। जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाते हैं, तब भी ये कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर, लोकोमोटिव के भीतर, वर्कशॉप में और दूसरी जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। ये चौबीसों घंटे पूरी मेहनत से काम करते हैं। इस बोनस पर कुल करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे।”

दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला

दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन के लिए पहले दिव्यांगता का स्तर कम से कम 80% होना जरूरी था। अब इस सीमा को घटाकर आधा, यानी 40% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 40% दिव्यांगता वाले लोग भी दिव्यांगता पेंशन पाने के पात्र होंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “दिव्यांगजनों को अब जन्म से ही पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा दो तरह से बढ़ेगा। पहला, पात्रता की सीमा कम की जाएगी और दूसरा, लाभ पाने वाले लोगों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होगी।”

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 04:41 pm

Published on:

14 Oct 2026 04:18 pm

Hindi News / Business / Railway Bonus 2026: 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस को मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market: फार्मा और फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 250 अंक गिरकर हुआ बंद, जानिए कहां-कहां आई मंदी

Stock Market Fall
कारोबार

RD Vs SIP: 5 साल बाद चाहिए पैसा तो आरडी और एसआईपी में से कहां करें निवेश, जानिए कहां होगा आपको फायदा

RD vs SIP
कारोबार

WPI Inflation: थोक महंगाई ने बढ़ाई चिंता, सितंबर में 11.39% पर पहुंची, फ्यूल और खाने-पीने की चीजों की बढ़ी कीमतें

WPI Inflation
कारोबार

Gold Price: 3 दिन में 3000 रुपये टूट गया सोना, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Price Today
कारोबार

Stock Market: IT शेयरों में आज भी जारी है तेजी, फार्मा और हेल्थकेयर में दिख रही गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

Stock Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.