Stock Market: IT शेयरों में भारी उछाल, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर हुआ बंद, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक खरीदारी

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.56 फीसदी या 413 अंक की बढ़त के साथ 74,729 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.65 फीसदी या 148 अंक की बढ़त के साथ 23,146 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे।