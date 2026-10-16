PNB Q2 Results: पीएनबी का मुनाफा 12.8% बढ़कर 5,532 करोड़ पर पहुंचा, NPA में भी आई गिरावट

पंजाब नेशनल बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। (PC: AI)
सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही उसकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत हुई है। बैंक ने दूसरी तिमाही के वित्तीय आंकड़े जारी कर दिये हैं। बैंक ने सालाना आधार पर शुद्ध मुनाफे में 12.8% की बढ़त दर्ज की है। मुनाफा बढ़कर 5,532 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही बैंक के खराब कर्ज यानी एनपीए में भी कमी आई है, जो उसकी एसेट क्वालिटी में सुधार का संकेत है।
बैंक के ग्लोबल बिजनेस में सालाना आधार पर 11.9% की बढ़ोतरी हुई और यह 31.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान जमा राशि और कर्ज, दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पीएनबी की ग्लोबल जमा राशि 9.9% बढ़कर 17.77 लाख करोड़ रुपये हो गई। वहीं, बैंक की ओर से दिए गए ग्लोबल कर्ज यानी एडवांस में 14.7% की वृद्धि हुई और यह 13.41 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4.2% बढ़कर 7,532 करोड़ रुपये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बैंक की मुख्य बैंकिंग गतिविधियों से होने वाली कमाई का पता चलता है।
पीएनबी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। बैंक का ग्रॉस एनपीए (GNPA) सालाना आधार पर 0.90 प्रतिशत घटकर 2.55% रह गया। एक साल पहले के मुकाबले यह कमी बैंक के लिए राहत की बात है। नेट एनपीए (NNPA) भी 0.11 प्रतिशत घटकर 0.25% पर आ गया। एनपीए यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट ऐसे कर्ज होते हैं, जिनकी किस्त या ब्याज तय समय तक नहीं चुकाया जाता और वे बैंक के नियमों के अनुसार खराब कर्ज की श्रेणी में आ जाते हैं।
बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR), जिसमें तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाले गए कर्ज भी शामिल हैं, 0.41 प्रतिशत अंक बढ़कर 97.32% हो गई। इसका मतलब है कि बैंक ने संभावित नुकसान से निपटने के लिए अपने खराब कर्ज के मुकाबले पर्याप्त प्रावधान किया है।
5 करोड़ रुपये से अधिक के घरेलू कर्ज खातों में SMA-2 अनुपात भी घटकर 0.09% रह गया। इसमें 0.08 प्रतिशत की कमी आई है। SMA-2 उन कर्ज खातों को कहा जाता है, जिनकी किस्त का भुगतान 61 से 90 दिन तक बकाया रहता है। इस अनुपात में गिरावट से संकेत मिलता है कि कर्ज चुकाने में परेशानी वाले खातों का दबाव कम हुआ है।
पीएनबी ने रिटेल, एग्रीकल्चर और माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कर्ज देने पर भी जोर बनाए रखा है। इन तीनों सेक्टर्स को मिलाकर RAM सेगमेंट कहा जाता है। बैंक के RAM सेगमेंट का कर्ज सालाना आधार पर 13.6% बढ़कर 7.22 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस कैटेगरी में आम लोगों को दिए जाने वाले कर्ज, एग्रीकल्चर लोन और छोटे कारोबारियों को मिलने वाली वित्तीय मदद शामिल है।
पीएनबी की प्रति शेयर टैंजिबल बुक वैल्यू 16.7% बढ़कर 111.94 रुपये हो गई। यह आंकड़ा कंपनी की मूर्त संपत्तियों और देनदारियों के आधार पर प्रति शेयर उसकी नेट वैल्यू का संकेत देता है। वहीं, बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) 1.05% रहा। यह अनुपात बताता है कि बैंक अपनी कुल संपत्तियों के इस्तेमाल से कितना मुनाफा कमा रहा है।
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