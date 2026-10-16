PNB Q2 Results: पीएनबी का मुनाफा 12.8% बढ़कर 5,532 करोड़ पर पहुंचा, NPA में भी आई गिरावट

पीएनबी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। बैंक का ग्रॉस एनपीए (GNPA) सालाना आधार पर 0.90 प्रतिशत घटकर 2.55% रह गया। एक साल पहले के मुकाबले यह कमी बैंक के लिए राहत की बात है। नेट एनपीए (NNPA) भी 0.11 प्रतिशत घटकर 0.25% पर आ गया। एनपीए यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट ऐसे कर्ज होते हैं, जिनकी किस्त या ब्याज तय समय तक नहीं चुकाया जाता और वे बैंक के नियमों के अनुसार खराब कर्ज की श्रेणी में आ जाते हैं।