भारत में Starlink लाना चाहते हैं एलन मस्क, क्या है सबसे बड़ी चिंता? जानिए, सेवा बंद होने पर क्या होगा

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि भारत को स्टारलिंक की मंजूरी देने से पहले अपनी संचार व्यवस्था की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर विचार करना चाहिए। भारत के लिए चुनौती सिर्फ दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि किसी विदेशी कंपनी की सेवा बंद होने पर देश का संचार तंत्र ठप न हो। रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना के लिए स्टारलिंक एक अहम संचार माध्यम बन गया है। युद्ध के कारण कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक केबल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से सैनिक और सैन्य कमांडर एक-दूसरे से संपर्क बनाए रख सकते हैं।