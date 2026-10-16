धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो पहले ही 100 बार हार का सामना कर चुके हैं, वे बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। जब चुनावी प्रक्रिया से मनचाहे नतीजे नहीं मिलते, तो कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को दिन-प्रतिदिन परेशान करना ही हमेशा से उनका मकसद रहा है। यह कांग्रेस की उसी लोकतंत्र-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचला गया था।