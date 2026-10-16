16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और CJP पर साधा निशाना, बोले: विपक्ष का सिर्फ एक मकसद ‘रि​जीम चेंज’

धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का मकसद छात्रों का हित नहीं, बल्कि रिजीम चेंज और अराजकता फैलाना है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Oct 16, 2026

political instability

धमेंद्र प्रधान ने विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों पर बोला हमला, Photo Source@ANI

बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उनके पूरे इकोसिस्टम पर तीखा हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का असली मकसद छात्रों का हित नहीं, बल्कि 'Regime Change' (सत्ता परिवर्तन) और बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाकर राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना है।

आंदोलन का असली चेहरा अब किसी से छिपा नहीं

सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, राष्ट्रीय हित, व्यवस्था सुधारने के दावों और छात्रों के कल्याण के नाम पर शुरू किए गए CJP के इन विरोध प्रदर्शनों का असली चेहरा अब किसी से छिपा नहीं है। "सत्ता परिवर्तन" (Regime Change) की खुलकर बात करना और बांग्लादेश से प्रेरणा लेना, यह साफ तौर पर दिखाता है कि यह छात्रों की आड़ में देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की एक सोची-समझी साजिश है।

लेकिन, विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता पाने का सपना देखने वाले इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए ही होता है। इसलिए, भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

राहुल गांधी जनादेश का कर रहे अपमान

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो पहले ही 100 बार हार का सामना कर चुके हैं, वे बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। जब चुनावी प्रक्रिया से मनचाहे नतीजे नहीं मिलते, तो कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को दिन-प्रतिदिन परेशान करना ही हमेशा से उनका मकसद रहा है। यह कांग्रेस की उसी लोकतंत्र-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचला गया था।

संविधान के खिलाफ काम करने वाले राहुल गांधी, जो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें जनता ने बार-बार नकारा है। फिर भी, सत्ता के लालच में वे लगातार जनादेश का अपमान करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार करते हैं। श्री राहुल गांधी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरत भरा रवैया बेहद शर्मनाक है!

प्रशांत भूषण के बयान लेकर राहुल गांधी पर बरसे भाजपा के CR केसवन, बोले- लोकतंत्र को पटरी से उतारना चाहता है विपक्ष

ये भी पढ़ें
CR Kesavan

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 03:34 pm

Published on:

16 Oct 2026 03:03 pm

Hindi News / National News / धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और CJP पर साधा निशाना, बोले: विपक्ष का सिर्फ एक मकसद ‘रि​जीम चेंज’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की उठाई मांग

Malikarjun Kharge
राष्ट्रीय

भारत में Starlink लाना चाहते हैं एलन मस्क, क्या है सबसे बड़ी चिंता? जानिए, सेवा बंद होने पर क्या होगा

elon musk Starlink India Row
राष्ट्रीय

Thane Crime: आपसी विवाद में दो दोस्तों ने की 17 वर्षीय प्रज्योत की हत्या, पुलिस चौकी के पास जमीन में दबाया जला हुआ शव

Thane Murder News
मुंबई

दिल्ली दंगे की आरोपी नताशा नरवाल को विदेश जाने की मिली अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटा

Natasha Narwal
राष्ट्रीय

SIR विवाद पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले- 10 साल से भाजपा का साथ दे रहा है चुनाव आयोग

Prashant Kishor SIR statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.