DMK की बैठक 4 प्रस्ताव हुए पारित, कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात

DMK MPs Meeting: डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को चेन्नई स्थित अन्ना अरिवालयम में हुई पार्टी के सांसदों की बैठक में चुनाव आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया और हालिया चुनावी घटनाक्रमों को लेकर केंद्र सरकार तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया गया। बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, एसआइआर प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने, छात्र एवं युवा संगठनों के आंदोलनों को समर्थन देने और चुनावी सुधारों की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। इस बैठक पर एनडीए और विपक्षी दलों की भी नजर थी कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक पर क्या निर्णय करेगी, लेकिन पार्टी के पारित प्रस्तावों में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं था।