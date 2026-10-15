कर्नाटक में मुस्लिम वोटरों के नाम काटने का आरोप, प्रकाश राज बोले- यह आवाजों को खामोशी से मिटाने की कोशिश

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता प्रकाश राज ने कर्नाटक में मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। प्रकाश राज ने इसे ‘साइलेंट इरेजर’ यानी लोगों की आवाज को खामोशी से मिटाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के 23 जिलों के लोग अपनी बात रखने के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं।