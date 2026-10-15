जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Supreme Court Hearing on SIR: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। वहीं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के मामले में भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।