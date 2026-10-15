नेहा बोरा के बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, बोले- भारत के Gen Z के प्रेरणास्रोत भगत सिंह हैं

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ‘बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित’ होने संबंधी बयान पर आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह नेहा बोरा की निजी राय हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि भारत का Gen Z शहीद-ए-आजम भगत सिंह से प्रेरणा लेता है।