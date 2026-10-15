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नेहा बोरा के बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, बोले- भारत के Gen Z के प्रेरणास्रोत भगत सिंह हैं

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत के युवाओं को प्रेरणा के लिए किसी दूसरे देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं।
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भारत

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Ashib Khan

Oct 15, 2026

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नेहा बोरा। (फाइल फोटो-ANI)

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ‘बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित’ होने संबंधी बयान पर आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह नेहा बोरा की निजी राय हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि भारत का Gen Z शहीद-ए-आजम भगत सिंह से प्रेरणा लेता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत के युवाओं को प्रेरणा के लिए किसी दूसरे देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

15 Oct 2026 02:16 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:16 pm

Hindi News / National News / नेहा बोरा के बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, बोले- भारत के Gen Z के प्रेरणास्रोत भगत सिंह हैं

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