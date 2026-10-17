INDIA गठबंधन से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में DMK? एमके स्टालिन ने बनाई रणनीति

MK Stalin Supports CJP Protest: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को चेन्नई स्थित अन्ना अरिवालयम में हुई पार्टी के सांसदों की बैठक हुई। इसमें सीजेपी प्रोटेस्ट, चुनाव आयोग और SIR को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हालिया चुनावी घटनाक्रमों को लेकर केंद्र सरकार तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया गया। इस दौरान पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला लिया है। हालांकि इसी मुद्दे पर आंदोलन की अगुवाई कर रही कांग्रेस से DMK ने दूरी बनाए रखने के संकेत दिए हैं।