प्रशांत भूषण के बयान लेकर राहुल गांधी पर बरसे भाजपा के CR केसवन, बोले- लोकतंत्र को पटरी से उतारना चाहता है विपक्ष

CR Kesavan on Rahul Gandhi : चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने प्रशांत भूषण के बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन की मांग करने वाले प्रशांत भूषण के बयान से यह साबित होता है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों के लिए एसआईआर (SIR) प्रक्रिया महज एक दिखावा थी। उनका असली उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को बाधित करना और अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करना है।