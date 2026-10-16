Congress vs BJP: “कांग्रेस युवाओं को अराजकता का मोहरा बनाकर बांग्लादेश जैसा सत्ता पलट चाहती है”- राजनाथ सिंह

Rajnath Singh on Congress : राजनाथ सिंह बोले- बांग्लादेश की स्क्रिप्ट भारत में दोहराने की हो रही है कोशिश
Bangladesh Style Regime Change India: दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से चले विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन घटनाक्रमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल युवाओं की शक्ति को राष्ट्र निर्माण की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने में झोंक रहे हैं। बांग्लादेश जैसी सत्ता परिवर्तन की मंशा का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है। यह बयान विपक्षी प्रदर्शनों के बीच आया है, जहां चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली की हालिया गतिविधियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी, अपने संगठनों के जरिए, युवाओं को रचनात्मक कार्यों और देश निर्माण से दूर करके राजनीतिक टकराव का औजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को अव्यवस्था की राजनीति का मोहरा बना दिया गया है।
सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने खुलेआम कहा कि उन्हें बांग्लादेश से प्रेरणा मिली है और कांग्रेस की मंशा सरकार गिराने की है। इससे साफ है कि उनका एकमात्र एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है।
यह बयान उन विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिनमें विपक्षी दल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और ग्यानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों युवाओं को हिरासत में लिया था। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा था कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अराजकता फैलाना किसी का हक नहीं। उन्होंने जेन-जेड युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा था कि वे अस्थायी रूप से भटक सकते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण से दूर नहीं हो सकते।
राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि सत्ता पक्ष युवाओं को राजनीतिक मोहरे बनाने की साजिश को गंभीरता से ले रहा है। देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली ऐसी चालों पर नजर रखना जरूरी है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील के साथ रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है।
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