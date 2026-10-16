16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR पर राहुल गांधी की याचिका पुरानी अर्जी से टैग, सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की SIR को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत में पहले से लंबित एक मामले के साथ जोड़ दिया है। अदालत इस याचिका पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके अलावा, दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के लिए भी तारीख तय कर दी गई है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Oct 16, 2026

Rahul Gandhi news

राहुल गांधी(फोटो-ANI)

Supreme Court hearing: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं द्वारा मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका को राकेश कुमार सिंह की पहले से लंबित एक याचिका के साथ जोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं और मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से जुड़े विवादों, दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, तथा महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए भी तारीखें तय कर दी हैं।

याचिकायों में क्या?

राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर मूल याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अन्य चुनाव आयुक्तों की औपचारिक सहमति या मंजूरी के बिना एकतरफा फैसले ले रहे हैं।

वहीं, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता, फॉर्म 6 और 7 के इस्तेमाल और आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया कू लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिक पर 3 नवंबर को सुनवाई

इसके अलावा दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को करेगा। इसमें जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन और उससे जुड़े कानूनी विवाद भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार से जुड़े मामले की सुनवाई 5 नवंबर को होगी। इस मामले को दिल्ली विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी अन्य याचिकाओं से अलग रखा गया है।

BNSS के प्रावधानों पर सुनवाई 19 नवंबर को होगी

अदालत ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन, अदालत मुख्य रूप से BNSS की धारा 172 की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी, जो पुलिस द्वारा जारी कानूनी निर्देशों का पालन करने से संबंधित है। इसके अलावा, अदालत धारा 163 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी विचार करेगी।

समान मुद्दों के आधार पर याचिकाओं को वर्गीकृत करने का निर्देश

इन मामलों से निपटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नोडल वकील को निर्देश दिया है कि वे सभी याचिकाओं को उनमें उठाए गए समान मुद्दों और कानूनी बिंदुओं के आधार पर अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करें। इस काम के लिए 28 अक्टूबर की समयसीमा तय की गई है। कोर्ट का मानना ​​है कि इससे केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के लिए एक संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करना आसान हो जाएगा।

ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने से भी किया इनकार

ये भी पढ़ें
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Supreme Court

Updated on:

16 Oct 2026 10:11 am

Published on:

16 Oct 2026 10:11 am

Hindi News / National News / SIR पर राहुल गांधी की याचिका पुरानी अर्जी से टैग, सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आधी रात खनन साइट पर पहुंचे चरणजीत चन्नी, बोले- रेत से होने वाली कमाई जा कहां रही है?

Charanjit Singh Channi on Punjab Law and Order
राष्ट्रीय

Congress vs BJP: “कांग्रेस युवाओं को अराजकता का मोहरा बनाकर बांग्लादेश जैसा सत्ता पलट चाहती है”- राजनाथ सिंह

Rajnath Singh on Congress
राष्ट्रीय

Delhi Protest Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बड़ा फैसला, दिल्ली प्रदर्शन से जुड़े 7 मामलों से हटे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन

Gopal Shankaranarayanan Withdraws from 7 Cases Amid Supreme Court Hearing
राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वालों को बताया ‘कायर’, तो खरगे बोले- वे सब आपके ही दोस्त थे

Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Reliance Starlink News: सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में मुकाबले को तैयार रिलायंस, स्टारलिंक का किया स्वागत

Reliance Starlink News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.