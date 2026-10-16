SIR पर राहुल गांधी की याचिका पुरानी अर्जी से टैग, सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई

Supreme Court hearing: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं द्वारा मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका को राकेश कुमार सिंह की पहले से लंबित एक याचिका के साथ जोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं और मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से जुड़े विवादों, दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, तथा महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए भी तारीखें तय कर दी हैं।