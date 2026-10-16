Reliance Starlink News: सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में मुकाबले को तैयार रिलायंस, स्टारलिंक का किया स्वागत

Starlink India Launch: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का बाजार खुलने से पहले ही प्रतिस्पर्धा और सरकारी मंजूरियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टारलिंक समेत विदेशी कंपनियों की एंट्री पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय बाजार में कारोबार करने वाले हर खिलाड़ी के लिए नियम समान होने चाहिए। कंपनी ने अपनी ही सैटेलाइट सेवा को मंजूरी मिलने का इंतजार होने का हवाला देकर इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। सवाल यह है कि इससे भारत के डिजिटल बाजार की तस्वीर कैसे बदलेगी?