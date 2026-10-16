Reliance Starlink News: सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में मुकाबले को तैयार रिलायंस, स्टारलिंक का किया स्वागत

Reliance Starlink News : स्टारलिंक की एंट्री पर रिलायंस का रुख साफ, कहा- बाजार में सबके लिए नियम समान हों (फोटो सोर्स: ANI)
Starlink India Launch: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का बाजार खुलने से पहले ही प्रतिस्पर्धा और सरकारी मंजूरियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टारलिंक समेत विदेशी कंपनियों की एंट्री पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय बाजार में कारोबार करने वाले हर खिलाड़ी के लिए नियम समान होने चाहिए। कंपनी ने अपनी ही सैटेलाइट सेवा को मंजूरी मिलने का इंतजार होने का हवाला देकर इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। सवाल यह है कि इससे भारत के डिजिटल बाजार की तस्वीर कैसे बदलेगी?
सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर भारत में बढ़ती कारोबारी हलचल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियमों और ग्राहकों के हितों पर जोर दिया है। कंपनी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा की भारतीय बाजार में शुरुआत को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोनों कंपनियों की सैटेलाइट इंटरनेट योजनाओं को लेकर मंजूरी की प्रक्रिया इस बहस के केंद्र में है।
रिलायंस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में स्पष्ट किया कि भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कानून और नियामकीय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कंपनी ने यह भी रेखांकित किया कि उसकी अपनी जियो सैटेलाइट सेवा को भी आवश्यक मंजूरियों का इंतजार है। इस टिप्पणी के जरिए रिलायंस ने उस धारणा का जवाब दिया है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रवेश और घरेलू कारोबारियों के हितों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
कंपनी ने अपने बयान में जियो के सफर को भी सामने रखा। साल 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश करने वाली जियो ने शुरुआत शून्य ग्राहक आधार से की थी। रिलायंस के मुताबिक, एक दशक के भीतर उसके ग्राहकों की संख्या 53 करोड़ से अधिक हो गई है। कंपनी ने सस्ती डेटा सेवाओं और डिजिटल ढांचे के विस्तार को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया।
रिलायंस का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि कौन ग्राहकों को बेहतर सेवा देता है। कंपनी ने सैटेलाइट संचार क्षेत्र में स्टारलिंक समेत दूसरे खिलाड़ियों के प्रवेश का स्वागत भी किया है। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि बाजार में काम करने वाली प्रत्येक कंपनी को देश के कानूनों और नीतियों का पालन करना होगा।
स्टारलिंक और जियो की सैटेलाइट इंटरनेट योजनाएं भारत में जरूरी सुरक्षा मंजूरियों की प्रक्रिया से गुजर रही थीं। रिपोर्ट में स्टारलिंक की किफायती सेवा देने की योजना और भारत में इंटरनेट बाजार को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया गया है।
दूरसंचार विभाग की प्रक्रिया में लाइसेंस के साथ अन्य नियामकीय शर्तों का पालन भी अहम है। सरकार ने जनवरी 2026 में संसद को दी जानकारी में जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, स्टारलिंक और वनवेब इंडिया को सैटेलाइट आधारित संचार सेवा के लिए जीएमपीसीएस प्राधिकरण दिए जाने की पुष्टि की थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी कंपनियों को बिना शर्त व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
सैटेलाइट इंटरनेट की खासियत यह है कि दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों और उन क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है, जहां पारंपरिक नेटवर्क बिछाना मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय ग्राहकों के लिए इस तकनीक की सफलता कीमत, इंटरनेट की गति, सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
रिलायंस के बयान ने यह साफ कर दिया है कि कंपनी इस नए बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने का संदेश देना चाहती है। अब नजर सरकारी मंजूरियों और कंपनियों की व्यावसायिक रणनीतियों पर रहेगी। अंततः इस दौड़ का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यही होगा कि भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर और किफायती इंटरनेट विकल्प कितनी जल्दी मिलते हैं।
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