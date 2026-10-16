राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वालों को बताया ‘कायर’, तो खरगे बोले- वे सब आपके ही दोस्त थे

बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने राजनीति में रिश्तों की सच्चाई पर पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया। राहुल ने बताया कि मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा था कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? दादी ने जवाब दिया था कि उनका कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। जब मैंने घर आने-जाने वाली एक महिला का नाम लिया, तो दादी ने समझाया कि हो सकता है मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त होऊं, लेकिन वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं है।

राहुल गांधी ने खरगे की तरफ देखते हुए कहा कि राजनीति में जो दोस्त दिखता है, जरूरी नहीं कि वह सच में दोस्त हो। इसलिए यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि उनके असली दोस्त कौन हैं।