16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी में 5 की मौत, इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की हो चुकी घटनाएं

School Shooting: अमेरिका के ओरेगन स्थित सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी से तीन बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर के मारे जाने की पुष्टि की। कई लोग घायल हुए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Oct 16, 2026

Oregon school shooting

अमेरिका के ओरेगन में स्कूल पर हमला, 3 मासूमों समेत 4 की मौत (फोटो सोर्स-@imayanktiwari)

Oregon School Shooting: अमेरिका के ओरेगन में एक प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में तीन बच्चों और एक वयस्क समेत चार लोगों की मौत हो गई। जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिसमें हमलावर भी मारा गया। घटना के बाद स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

2 मिनट में पहुंची पुलिस, संदिग्ध का हुआ काम तमाम

बेंड पुलिस विभाग की प्रवक्ता शीला मिलर के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे स्कूल में गोलीबारी की सूचना मिली थी। अलर्ट मिलते ही पुलिस की टीमें सिर्फ दो मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर जख्मी हालत में मिला, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह अभी साफ नहीं है कि हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया या फिर मौके पर मौजूद किसी हथियारबंद नागरिक (बाईस्टैंडर) ने उसे गोली मारी। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है।

स्कूल को किया गया लॉकडाउन

घटना के तुरंत बाद किंडरगार्टन से 5वीं कक्षा तक के इस स्कूल को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। स्कूल में करीब 450 छात्र और 40 कर्मचारी मौजूद थे। घटना के दौरान बच्चों और शिक्षकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति पर काबू पाने के बाद पुलिस ने सभी बच्चों को बसों के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां उनके डरे-सहमे माता-पिता अपने बच्चों से मिल सकें।

सुपरिंटेंडेंट ने जताया दुख, घायलों का इलाज जारी

बेंड-ला पाइन स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट स्टीवन कुक ने इस घटना को एक 'संवेदनहीन त्रासदी' करार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हैं और हमारा दिल टूट गया है। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि कम से कम दो गंभीर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान उजागर नहीं की गई है।

अमेरिका में गन कल्चर का खौफ

पोर्टलैंड शहर से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित बेंड शहर में हुई यह घटना अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर की भयानक तस्वीर पेश करती है। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे वहां के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों को बताया झूठा, कहा- सैकड़ों सैनिक नहीं मारे गए, हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण

ये भी पढ़ें
Strait of Hormuz

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 07:57 am

Published on:

16 Oct 2026 07:14 am

Hindi News / World / अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी में 5 की मौत, इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की हो चुकी घटनाएं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Patriot air defense system: जंग के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका, पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म, अब कौन बचाएगा कीव को?

Russia-Ukraine War, Volodymyr Zelensky
विदेश

ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने से भी किया इनकार

Donald Trump
विदेश

अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों को बताया झूठा, कहा- सैकड़ों सैनिक नहीं मारे गए, हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण

Strait of Hormuz
विदेश

Yemen Aden Attack: ‘सऊदी वार रूम को बनाया निशाना’: अदन हमले की हूतियों ने ली जिम्मेदारी, सैन्य ठिकानों पर दी कार्रवाई की चेतावनी

Houthis Aden Government Headquarters Strike
विदेश

यमन में राष्ट्रपति भवन परिसर पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, अदन में 6 धमाके, सरकार के अधिकारी सुरक्षित

Aden Missile Attack news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.