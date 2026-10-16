अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी में 5 की मौत, इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की हो चुकी घटनाएं

बेंड पुलिस विभाग की प्रवक्ता शीला मिलर के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे स्कूल में गोलीबारी की सूचना मिली थी। अलर्ट मिलते ही पुलिस की टीमें सिर्फ दो मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर जख्मी हालत में मिला, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह अभी साफ नहीं है कि हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया या फिर मौके पर मौजूद किसी हथियारबंद नागरिक (बाईस्टैंडर) ने उसे गोली मारी। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है।