Yemen Aden Attack: ‘सऊदी वार रूम को बनाया निशाना’: अदन हमले की हूतियों ने ली जिम्मेदारी, सैन्य ठिकानों पर दी कार्रवाई की चेतावनी

यमन का गृहयुद्ध अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। 2014 में हूतियों ने राजधानी पर कब्जा किया था, जिसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने सैन्य हस्तक्षेप किया। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। लाल सागर के व्यापारिक मार्ग भी इस तनाव से प्रभावित होते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हूती हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला अगर नहीं रुका तो क्षेत्रीय सुरक्षा और भी बिगड़ सकती है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी कहानी गढ़ रहे हैं और जनता के बीच अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं।