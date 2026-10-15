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Hindu Temple Attack: बंदूक जाम होने से टला बड़ा कांड, हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला 19 साल का युवक गिरफ्तार

Aurora Hindu Temple Plot: अमेरिका में एक युवक ने हिंदू मंदिर पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रची थी। उसकी बंदूक जाम हो गई और सहकर्मी की सूचना से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सफेद वर्चस्ववादी विचारधारा वाला यह मामला भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ा रहा है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 15, 2026

Hindu temple attack plot US

Hindu temple attack plot US

Alexandros Paporakis Arrested: इलिनॉय राज्य के पैलेटिन शहर में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर हिंदू मंदिर में बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप है। अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस नाम के इस व्यक्ति के पास राइफल, सैकड़ों गोलियां और सामरिक सामान मिला। उसकी दस्तावेज में दक्षिण एशियाई, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत भरी बातें लिखी थीं। पुलिस का कहना है कि हमला 11 अक्टूबर को हो सकता था, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ी त्रासदी टल गई। यह घटना भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए सुरक्षा की नई चुनौती पेश करती है।

Alexandros Paporakis Arrested: 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार, हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश बेनकाब

अमेरिकी शहर पैलेटिन में पुलिस ने एक खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ किया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, 19 वर्षीय अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को आरोप है कि उसने ऑरोरा इलाके के एक हिंदू पूजा स्थल पर सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसके घर से राइफल, भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों अतिरिक्त गोलियां, बॉडी आर्मर और अन्य सामरिक सामान बरामद किया। साथ ही सफेद वर्चस्ववादी प्रतीकों वाला पैच भी मिला।

अभियोजकों के अनुसार, युवक टैको बेल में काम करता था। उसने सहकर्मियों से नस्लीय टिप्पणियां कीं, नाजी विचारों की बातें कीं और भारतीयों के प्रति विशेष नफरत जताई। शनिवार को उसने कहा कि वह भारतीयों को मारना चाहता है और ऑरोरा के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पर हमला करेगा। रविवार को उसने बताया कि वह दिन खास होगा। कुछ रिपोर्टों में दावा है कि वह मंदिर पहुंचा भी, लेकिन बंदूक जाम हो गई, जिसके बाद वह घर लौट आया और इंटरनेट पर जानकारी खोजने लगा। सहकर्मी ने पुलिस को सूचित किया।

पैलेटिन पुलिस ने खोला साजिश का पर्दा

पैलेटिन पुलिस चीफ विलियम नॉर्ड ने कहा कि इस धमकी की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। दोनों पुलिस विभागों के तालमेल और एफबीआई की सहायता से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। उन्होंने उस व्यक्ति का आभार जताया जिसने पहले जानकारी दी। पूजा स्थलों की सुरक्षा प्राथमिकता बताई गई। युवक पर आतंकवादी धमकी (क्लास एक्स फेलेनी) और अवैध हथियार रखने के आरोप लगे। अदालत ने उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को है।

यह घटना ऐसे समय हुई जब हाल ही में ओहियो के रिचमंड हाइट्स में एक हिंदू मंदिर की खिड़कियां तोड़ी गईं। वहां कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन समुदाय में बेचैनी बढ़ी। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ पूजा स्थलों पर सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ रही हैं। कई रिपोर्टों में एंटी-हिंदू घृणा अपराधों में वृद्धि का जिक्र मिलता है। नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान ऐसे खतरे और गंभीर हो जाते हैं।

Sri Venkateswara temple Aurora threat: मंदिरों को सतर्क किया गया, जांच जारी

पुलिस ने ऑरोरा पुलिस को भी आगाह किया और क्षेत्र के हिंदू मंदिरों को सतर्क किया। अभी तक कोई और खतरा नहीं बताया गया है। भारतीय-अमेरिकी संगठन सुरक्षा बढ़ाए जाने और ऐसे विचारों पर नजर रखने की मांग कर रहे हैं। समय पर सूचना और पुलिस कार्रवाई ने संभावित बड़ी घटना को रोक लिया। जांच जारी है और आगे और आरोप लग सकते हैं। यह मामला दिखाता है कि नफरत भरी विचारधारा कितनी खतरनाक हो सकती है और समुदाय की सतर्कता कितनी जरूरी है।

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Updated on:

15 Oct 2026 08:50 am

Published on:

15 Oct 2026 08:23 am

Hindi News / World / Hindu Temple Attack: बंदूक जाम होने से टला बड़ा कांड, हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला 19 साल का युवक गिरफ्तार

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