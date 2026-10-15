Strait of Hormuz Attack: ईरान युद्ध के बीच होर्मुज में बढ़ा संकट, ट्रंप बोले- जल्द खत्म होगी जंग; तेहरान ने भी ठोकी ताल

Strait of Hormuz attack: ट्रंप बोले—जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन होर्मुज में जहाजों पर हमले तेज(फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Ships attacked in Hormuz: मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां युद्ध जल्द समाप्त होने की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका की शर्तें स्वीकार किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस टकराव का असर अब समुद्री जहाजों की सुरक्षा, कच्चे तेल की कीमतों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी दिखाई देने लगा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना के बुलहेड सिटी में एक रैली के दौरान दावा किया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार प्रणाली और हवाई रक्षा क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे हैं और उपलब्ध सामग्री में इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है।
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